Stand: 03.02.2023 21:31 Uhr BBL: Hamburg Towers unterliegen Rostock Seawolves

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) auch das Duell bei den Hamburg Towers gewonnen. Der Aufsteiger feierte am Freitagabend vor 3.400 Zuschauern in der Inselparkhalle zum Rückrundenstart einen 91:81 (44:46)-Erfolg und damit seinen dritten Sieg in Serie. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (20 Punkte). Den Towers droht dagegen nach der fünften Niederlage in Folge nun der Kampf gegen den Abstieg. Bester Werfer war Seth Hinrichs (15 Punkte). Ergebnisse und Tabelle | 03.02.2023 21:20