Stand: 19.03.2022 20:21 Uhr BBL: Hamburg Towers unterliegen Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den nächsten Dämpfer im Kampf um die Play-off-Teilnahme hinnehmen müssen. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in der Inselparkhalle den Riesen Ludwigsburg mit 75:79 (39:34) und verpasste es damit, Boden in der Tabelle gutzumachen. Bester Werfer bei den Hausherren war Seth Hinrichs (19 Punkte). Im weiteren Verlauf des Abends spielen die Baskets Oldenburg noch gegen die BG Göttingen. Ergebnisse und Tabelle | 19.03.2022 20:18