Stand: 29.09.2021 20:37 Uhr BBL: Hamburg Towers unterliegen Chemnitz

Die Hamburg Towers müssen in der Basketball-Bundesliga auch nach dem zweiten Saisonspiel noch auf den ersten Sieg warten. Am Mittwochabend unterlag das Team von Trainer Pedro Calles den Niners Chemnitz mit 82:90 (41:38). 1.602 Fans sahen die mittlerweile dritte Niederlage der Hanseaten im dritten Erstliga-Duell gegen Chemnitz. Zugelassen waren in der Inselparkhalle nach der 2G-Regel 2.600 Fans. Die meisten Punkte für die Towers erzielte Caleb Homesley (22). Ergebnisse und Tabelle | 29.09.2021 20:23