Stand: 09.04.2023 16:53 Uhr BBL: Hamburg Towers und Rostock Seawolves kassieren Pleiten

Die Hamburg Towers und Rostock Seawolves haben am 27. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) Niederlage kassiert. Die Towers kassierten am Sonntag in Ulm eine 78:112 (37:58)-Pleite und müssen weiter um den Klassernerhalt bangen. Rostock verlor vor heimischer Kulisse überraschend gegen den Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners 77:99 (38:42), hat aber immer noch Zwölf Punkte Vorsprung vor den Hessen, die den ersten Abstiegsplatz belegen.