BBL: Hamburg Towers stolz auf Tabellenführung

Die Hamburg Towers stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte an der Spitze der Basketball-Bundesliga (BBL). "Es ist schon eine besondere Situation, wenn man auf die vergangenen Jahre zurückschaut. Und es ist ja nicht so, dass wir nach dem ersten Tag dort oben stehen, sondern fünf Spiele gewonnen haben", sagte Sportdirektor Marvin Willoughby nach dem 100:79-Heimsieg gegen die Gießen 46ers. Dadurch zog der Club aus dem Stadtteil Wilhelmsburg an Bayern München (ebenfalls 10:0 Punkte) vorbei.