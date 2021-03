Stand: 27.03.2021 19:19 Uhr BBL: Hamburg Towers schlagen Bayern, Rückschlag für Vechta

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga das Topteam vom FC Bayern München bezwungen. Die Hanseaten feierten am Sonnabend einen 91:89 (79:79, 41:43)-Sieg nach Verlängerung. Bester Werfer bei den Towers war Jordan Swing mit 21 Punkten. Rasta Vechta musste im Kampf um den Klassenerhalt eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Päch unterlag der BG Göttingen im Niedersachsenduell zu Hause mit 79:103 (36:69). Bester Werfer war Göttingens Deishuan Booker, der 23 Punkte erzielte. Bei Vechta war Josh Young mit 19 Punkten am erfolgreichsten. Ergebnisse/Tabelle | 27.03.2021 22:44