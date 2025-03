Stand: 08.03.2025 20:35 Uhr BBL: Hamburg Towers ringen Rostock Seawolves nieder

Die Hamburg Towers haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga mit den Rostock Seawolves für sich entschieden. Das Team von Coach Benka Barloschky setzte sich am Samstagabend in einer dramatischen Partie mit 78:77 gegen die Mecklenburger durch und revanchierte sich damit für die 78:92-Pleite in der Hinrunde. Erfolgreichster Schütze für die Hamburger war Brae Ivey mit 22 Punkten. Für die Gäste traf Bryce Hamilton am häufigsten (23 Zähler). Ergebnisse und Tabelle BBL | 08.03.2025 17:30