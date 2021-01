Stand: 03.01.2021 10:02 Uhr BBL: Hamburg Towers nach Sieg über Vechta erleichtert

Nach dem erfolgreichen Start in das neue Jahr mit dem 92:74 (49:27) über Rasta Vechta herrschte bei Basketball-Bundesligist Hamburg Towers Erleichterung. "Ich möchte meinen Spielern zum Sieg und der Leistung, die sie in diesem wichtigen Spiel gezeigt haben, gratulieren", sagte Trainer Pedro Calles. Zuvor hatte es für den Tabellenfünften zwei klare Niederlagen gegeben. Hamburg kletterte mit nun 14:6 Punkten auf den fünften Tabellenplatz. Vechta stehe mit elf Niederlagen in elf Saisonspielen ganz unten. Die BG Göttingen gewann derweil am Sonnabend das Kellerduell bei den Gießen 46ers mit 92:90 (50:44). Ergebnisse und Tabelle | 03.01.2021 11:00