BBL: Hamburg Towers mit Befreiungsschlag, Oldenburg verliert

Den Hamburg Towers ist er der Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga geglückt. Nach zuvor sechs Niederlagen in Serie feierte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonnabend einen 86:74 (39:33)-Erfolg gegen Schlusslicht Bayreuth. Bester Hamburger Werfer war James Woodard (23 Punkte). Oldenburg verlor in Berlin, Braunschweig knapp in Ludwigsburg und Göttingen zu Hause gegen Crailsheim. Ergebnisse/Tabelle | 11.02.2023 22:50