Stand: 29.10.2021 22:32 Uhr BBL: Hamburg Towers gewinnen gegen Heidelberg

Die Hamburg Towers haben ihren vierten Saisonsieg in Serie in der Basketball-Bundesliga (BBL) gefeiert. Das Team von Coach Pedro Calles setzte sich am Freitagabend in eigener Arena gegen die MLP Academics Heidelberg mit 81:75 (36:31) durch und fügte dem starken Aufsteiger die zweite Saisonniederlage bei. Die Norddeutschen weisen durch den Erfolg am sechsten Spieltag nun 8:4 Punkte vor, genauso viele wie Heidelberg. Hamburgs Maik Kotsar war mit 21 Punkten bester Werfer der Partie. Ergebnisse und Tabelle | 29.10.2021 22:30