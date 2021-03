Stand: 20.03.2021 22:24 Uhr BBL: Hamburg Towers gewinnen bei den Löwen Braunschweig

Die Hamburg Towers bleiben in der Basketball-Bundesliga auf Play-off-Kurs. Auch das zweite Spiel binnen weniger Tage gegen die Löwen Braunschweig entschieden die Wilhelmsburger für sich. Beim 74:63 (34:27) in Braunschweig war Jordan Swing mit 23 Punkten bester Werfer der Towers, auf Seiten der Gastgeber war Martin Peterka mit 13 Zählern am treffsichersten. | 20.03.2021 22:23