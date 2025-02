Stand: 01.02.2025 22:09 Uhr BBL: Hamburg Towers gewinnen Nordduell, Oldenburg siegt in Würzburg

Die Hamburg Towers haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die BG Göttingen für sich entschieden. In eigener Halle setzten sich die Hanseaten mit 91:82 (56:41) gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten durch. Beste Werfer vor 3.400 Zuschauern waren Göttingens Deion Hammond (30 Punkte und Hamburgs Kur Kuath (16). Die Baskets Oldenburg feierten einen Auswärtssieg in Würzburg. Justin Jaworsky steuerte als bester Werfer 31 Punkte zum 112:102 (57:47)-Erfolg bei. | 01.02.2025 22:03