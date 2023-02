Stand: 06.02.2023 20:55 Uhr BBL: Hamburg Towers gehen auch in Würzburg leer aus

Den Hamburg Towers ist der erhoffte Befreiungsschlag in der Basketball Bundesliga (BBL) erneut missglückt. Am Montag unterlag das abstiegsbedrohte Team von Cheftrainer Benka Barloschky beim Play-off-Kandidaten Würzburg Baskets nach einem katastrophalen Auftritt im Schlussabschnitt mit 56:90 (33:49) und kassierte damit die sechste Niederlage in Folge. Bester Werfer war Anthony Polite (18 Punkte). Lukas Meisner fehlte dagegen erkrankt. Ergebnisse und Tabelle | 06.02.2023 20:54