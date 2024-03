Stand: 27.03.2024 22:12 Uhr BBL: Hamburg Towers feiern klaren Sieg gegen den MBC

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 107:76 (60:33) gegen den Mitteldeutschen BC durch und festigte mit dem 13. Sieg im 24. Punktspiel den neunten Tabellenplatz. Bester Werfer der Hanseaten war Aleksander Dziewa mit 24 Punkten. 27.03.2024 22:11