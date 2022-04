Stand: 01.04.2022 23:10 Uhr BBL: Hamburg Towers deklassieren Merlins Crailsheim

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles feierte vor 2.414 Zuschauern in eigener Halle einen 113:63 (58:33)-Kantersieg gegen Verfolger Merlins Crailsheim und schob sich damit zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz sieben in der BBL. Bester Werfer war Jaylon Brown mit 29 Punkten. Auch Justus Hollatz zeigte eine starke Leistung. Der Nationalspieler erzielte mit 13 Zählern und 14 Assists ein Double Double. Tabelle | 01.04.2022 23:03