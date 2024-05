Stand: 09.05.2024 19:19 Uhr BBL: Hamburg Towers brauchen noch einen Sieg für die Play-ins

Den Hamburg Towers fehlt in der Basketball-Bundesliga (BBL) noch ein Sieg zum Erreichen der Play-ins. Die Norddeutschen feierten am Donnerstag bei den bereits als erster Absteiger feststehenden Tigers Tübingen einen 93:78-Erfolg und haben als Tabellen-Zehnter mit 16 Siegen einen mehr als Bamberg auf dem Konto. Den direkten Vergleich haben die Bayern gewonnen, die sich am Donnerstag mit 94:65 beim bereits für das Viertelfinale qualifizierten Aufsteiger Rasta Vechta durchsetzten. Im letzten Spiel der regulären Saison geht es für die Towers am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die BG Göttingen. | 09.05.2024 19:19