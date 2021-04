Stand: 14.04.2021 22:15 Uhr BBL: Hamburg Towers bezwingen die Baskets Oldenburg

Die Hamburg Towers sorgen in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter für Furore. Im Nordduell mit den Baskets Oldenburg setzte sich das Team von Trainer Pedro Calles am Mittwochabend mit 80:74 (39:37) durch und festigte durch den neunten Ligasieg in Folge Rang sechs. T.J. Shorts war mit 22 Punkten bester Werfer bei den Towers, für die viertplatzierten Oldenburger erzielte Braydon Hobbs 17 Zähler. Rasta Vechta hingegen bleibt weiter Schlusslicht. Die Niedersachsen unterlagen in Bamberg mit 76:104 (43:47). Joshua Adam Young war mit 20 Punkten bester Rasta-Werfer. | 14.04.2021 22:13