Stand: 03.11.2023 22:49 Uhr BBL: Hamburg Towers besiegen Rasta Vechta

Nach zuvor wettbewerbsübergreifend sechs Heimniederlagen haben die Hamburg Towers ihren ersten Heimsieg in dieser Basketball-Saison verbucht. Die Hanseaten setzten sich in der Bundesliga gegen den bisher stark aufspielenden Aufsteiger Rasta Vechta mit 85:81 (43:38) durch und feierten damit vor 3.105 Zuschauern ihren dritten Erfolg im sechsten BBL-Spiel. Vechta war nach der Halbzeit nah dran, das Spiel zu drehen (53:53/28.). Im Schlussabschnitt legten die Gastgeber aber nach und jubelten am Ende. Überblick | 03.11.2023 22:22