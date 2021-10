Stand: 22.10.2021 22:35 Uhr BBL: Hamburg Towers besiegen Baskets Oldenburg

Die Hamburg Towers haben am Freitagabend mit 79:77 (33:37) bei den Baskets Oldenburg gewonnen. Für die Hamburger war es der dritte Ligasieg in Folge - als Belohnung steht vorerst Rang sechs in der Tabelle. Insbesondere im dritten Viertel drehten die Towers auf. Unter anderem mit einem 9:0-Lauf konnten sich die Hamburger nach langem Rückstand rankämpfen. Ihr bester Werfer war Jaylon Brown mit 26 Punkten. Für die Baskets Oldenburg war es schon dritte Niederlage im vierten Ligaspiel. Der frühere deutsche Meister und Pokalsieger bleibt auf einem Abstiegsplatz. | 22.10.2021 22:35