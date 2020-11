Stand: 16.11.2020 15:25 Uhr BBL: Hamburg Towers - Gießen 46ers am 12. Dezember

Das ausgefallene Heimspiel der Hamburg Towers gegen die Gießen 46ers in der Basketball-Bundesliga (BBL) wird am 12. Dezember (19 Uhr) nachgeholt. Das gaben die Hanseaten am Montag bekannt. Ursprünglich hatte die Partie am vergangenen Sonntag stattfinden sollen. Wegen positiver Corona-Fälle hatten die Gießener eine Spielverlegung beantragt. Ergebnisse/Tabelle | 16.11.2020 15:20