Stand: 05.04.2021 17:00 Uhr BBL: Göttingen verliert gegen Spitzenreiter Ludwigsburg

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Überraschung gegen die Riesen Ludwigsburg verpasst. Beim 81:90 (40:50) gegen den Spitzenreiter waren die Niedersachsen vor allem im dritten Viertel ebenbürtig, lagen zwischenzeitlich in Führung und gerieten erst im Schlussabschnitt auf die Verliererstraße. Rihards Lomasz mit 21 sowie Tai Odiase mit 20 Zählern beste Werfer der Göttinger. In der Tabelle hat die BG sechs Zähler Rückstand auf einen Play-off-Platz. | 05.04.2021 16:59