Stand: 10.01.2021 17:09 Uhr BBL: Göttingen verliert bei den Skyliners

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga eine klare Niederlage kassiert. Nachdem die Niedersachsen zur Halbzeitpause noch in Führung gelegen hatten, unterlagen sie den Skyliners Frankfurt am Ende mit 63:86 (38:36). In der Tabelle hat Göttingen als 15. dennoch weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, weil der Tabellenvorletzte Gießen 46ers mit 82:92 (37:45) bei Alba Berlin unterlag. Am Abend (18 Uhr) treffen die Hamburg Towers auf Crailsheim. Ergebnisse und Tabelle | 10.01.2020 17:06