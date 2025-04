Stand: 19.04.2025 21:03 Uhr BBL: Göttingen unterliegt Ludwigsburg

Die BG Göttingen muss weiter auf den zweiten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga (BBL) warten. Die Niedersachsen, die bereits als Absteiger feststehen, unterlagen am Samstagabend in eigener Halle den Riesen Ludwigsburg mit 74:79 (41:41). Kosta Mushidi war mit 23 Punkten bester Werfer der Göttinger. | 19.04.2025 21:02