Stand: 02.02.2021 22:37 Uhr BBL: Göttingen unterliegt Alba Berlin

Die BG Göttingen hat in der Basketball Bundesliga (BBL) gegen Alba Berlin in einem Nachholspiel mit 75:86 (35:41) verloren. Rihards Lomazs war mit 22 Punkten bester Werfer bei den Niedersachsen, die damit in der Tabelle auf den 15. Platz abrutschten. | 02.02.2021 22:36