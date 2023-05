Stand: 21.05.2023 20:09 Uhr BBL: Göttingen und Oldenburg im Viertelfinale ausgeschieden

Für die BG Göttingen und die Baskets Oldenburg ist die Saison 2022/2023 in der Basketball-Bundesliga beendet. Beide norddeutschen Teams scheiterten im Play-off-Viertelfinale auf die zügigste Art - durch drei Niederlagen in den ersten drei Partien der Serie "Best of Five". Göttingen verlor am Sonntagnachmittag zu Hause gegen den großen Favoriten FC Bayern München mit 54:65 (37:36). Erfolgreichster Spieler der "Veilchen" war Till Pape mit 17 Punkten. Am Abend war dann auch für die Baskets Oldenburg Schluss. Die Niedersachsen unterlagen mit 72:86 (37:40) bei den Riesen Ludwigsburg. Play-offs | 21.05.2023 20:08