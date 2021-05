Stand: 07.05.2021 21:30 Uhr BBL: Göttingen siegt deutlich in Bamberg

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat sein vorletztes Auswärtsspiel der Hauptrunde deutlich gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich in Bamberg mit 106:84 (53:39) durch. Luke Nelson war mit 22 Punkten bester Werfer der BG, die am Sonntag Bayreuth zu Gast hat und am Dienstag zum Nordduell nach Oldenburg reist. Ergebnisse und Tabelle der BBL. | 07.05.2021 21:29