Stand: 03.03.2021 21:05 Uhr BBL: Göttingen siegt bei Braunschweig - Towers verlieren

Die BG Göttingen hat das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Basketball Löwen Braunschweig für sich entschieden. Die "Veilchen" setzten sich am Mittwochabend mit 102:91 (51:44) durch und überholten den Nachbarn zumindest vorerst in der Tabelle. Göttingen hat drei Spiele mehr als die Löwen absolviert. Die Hamburg Towers kassierten ihre zweite Pleite in Folge. Bei Ulm verloren die Hanseaten mit 76:89 (38:49), bleiben aber auf Play-off-Kurs. Ergebnisse und Tabelle | 03.03.2021 21:04