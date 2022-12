Stand: 17.12.2022 23:06 Uhr BBL: Göttingen siegt, Oldenburg und Braunschweig verlieren

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren fünften Saisonsieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend 95:79 (50:41) gegen die Baskets Bamberg und festigten damit Rang sieben in der Tabelle. Den Baskets Oldenburg, die bereits zwei Spiele mehr absolviert haben, sind sie nun auf den Fersen. Die "Donnervögel" unterlagen den Würzburg Baskets 77:79 (40:47). Eine Niederlage kassierten auch die Basketball Löwen Braunschweig beim 78:97 (43:53) bei Bayern München. Überblick | 17.12.2022 22:50