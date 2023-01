Stand: 04.01.2023 21:17 Uhr BBL: Göttingen siegt, Braunschweig verliert

Während die BG Göttingen am 13. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) ihre Position in den Play-off-Plätzen gefestigt hat, wird die Lage für die Löwen Braunschweig immer unangenehmer. Göttingen setzte sich am Mittwochabend zu Hause gegen den MBC Weißenfels knapp mit 96:93 (49:50) durch. Die Löwen stehen dagegen nach dem 91:101 (44:49) gegen die Merlins Crailsheim weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Die Towers Hamburg spielen im weiteren Verlauf des Abends noch bei den Academics Heidelberg. Ergebnisse und Tabelle | 04.01.2023 21:16