Stand: 16.10.2021 20:12 Uhr BBL: Göttingen siegt, Braunschweig verliert

Sieg und Niederlage für die norddeutschen Clubs am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga (BBL). Während die BG Göttingen am vierten Spieltag der neuen Saison in eigener Halle zu einem starken 78:69 (42:31) gegen die Riesen Ludwigsburg kam, mussten sich die Löwen Braunschweig in ihrem Heimspiel den Niners Chemnitz mit 84:93 (47:51) geschlagen geben. Für die Göttinger stehen nun 4:2 Punkte auf dem Konto, Braunschweig findet sich mit 2:6 Zählern im Tabellenkeller wieder. Ergebnisse und Tabelle | 16.10.2021 20:10