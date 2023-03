Stand: 25.03.2023 20:24 Uhr BBL: Göttingen nach Auswärtssieg nun Fünfter

Die BG Göttingen befindet sich in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf Play-off-Kurs. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend 93:82 (47:29) in Weißenfels durch und sind neuer Tabellenfünfter. Nach einer komfortablen Halbzeitführung brachte Göttingen den ungefährdeten Start-Ziel-Sieg über die Zeit. Dabei wusste Till Pace mit 24 Punkten und acht Rebounds zu gefallen. | 25.03.2023 20:22