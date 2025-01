Stand: 25.01.2025 21:04 Uhr BBL: Göttingen mit 14. Saisonniederlage

Die sportliche Misere der BG Göttingen hält weiter an. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend ihre Heimpartie in der Basketball Bundesliga (BBL) gegen den Mitteldeutschen BC mit 80:94 (38:53) und kassierten damit schon die 14. Niederlage im 15. Saisonspiel. Tra Holder war mit 23 Zählern bester Werfer des Tabellenletzten. | 25.01.2025 21:03