Stand: 01.10.2022 20:40 Uhr BBL: Erster Saisonsieg für die Hamburg Towers

Den Hamburg Towers ist der Heimauftakt in der neuen Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) geglückt. Am Sonnabend besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner den Mitteldeutschen Basketball Club mit 91:74 (52:32) und kam nach der unglücklichen Niederlage bei Alba Berlin am vergangenen Mittwoch zum ersten Erfolg. Obwohl der MBC den Rückstand zwischenzeitlich auf vier Punkte verkürzte, änderte das nichts an der Dominanz der Hamburger. Phasenweise betrug der Vorsprung 23 Punkte. | 01.10.2022 20:39