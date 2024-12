Stand: 02.12.2024 22:15 Uhr BBL: Erster Saisonsieg für die BG Göttingen

Die Basketballer der BG Göttingen haben im achten Anlauf den ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison geschafft. Am Montagabend setzten sich die Niedersachsen in eigener Halle im Kellerduell gegen die Baskets Bamberg mit 97:88 (57:46) durch, bleiben aber dennoch abgeschlagen Tabellenletzter. Bester BG-Werfer waren Collin Welp und Jimmy Boeheim mit jeweils 18 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 02.12.2024 22:14