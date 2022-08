Stand: 05.08.2022 15:08 Uhr BBL-Eröffnungsspiel: Meister Berlin empfängt die Towers

Die Hamburg Towers bestreiten das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) am 28. September bei Meister Alba Berlin. Laut vorläufigem Spielplan der BBL geht es für die Hanseaten schon am 1. Oktober mit der Heimpartie gegen den Mitteldeutschen BC weiter. Am 2. Oktober spielt die BG Göttingen gegen Chemnitz, die Baskets Oldenburg gastieren in Crailsheim. Die Löwen Braunschweig empfangen am 3. Oktober Würzburg. Aufsteiger Rostock Seawolves startet am 9. Oktober zu Hause gegen Ulm in die Liga. | 05.08.2022 15:06