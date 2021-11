Stand: 20.11.2021 22:43 Uhr BBL: Erfolgsserie der Hamburg Towers gerissen

Die Löwen Braunschweig haben am achten Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Überraschung verpasst. Die Niedersachsen mussten sich am Samstagabend in eigener Halle den Riesen Ludwigsburg mit 81:90 (38:42) geschlagen geben. Erfolgreichster Braunschweiger war Owen Klassen mit 24 Punkten. Die Löwen stehen mit 4:12 Punkten im Tabellenkeller. Die Hamburg Towers unterlagen bei den Merlins Crailsheim mit 73:90 (30:51) und fielen auf den vierten Rang zurück. | 20.11.2021 22:26