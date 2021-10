Stand: 30.10.2021 13:06 Uhr BBL: Drei Spiele der Hamburg Towers verlegt

Die Auswärtspartien von Basketball-Bundesligist Hamburg Towers in Würzburg, Chemnitz und beim FC Bayern München sind neu terminiert worden. Aufgrund einer kurzfristigen Nichtverfügbarkeit der Spielstätte wurde die Partie in Würzburg auf den 18. Dezember vorverlegt. Zwei weitere Partien müssen jeweils aufgrund der Teilnahme der Towers am "7DAYS EuroCup" sowie des FC Bayern an der EuroLeague verlegt werden. Gegen die Bayern treten die Hamburger nun am 20. März 2022 an. Zum anderen betroffen ist das Auswärtsspiel in Chemnitz, welches am 20. April 2022 ausgetragen wird.