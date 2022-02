Stand: 06.02.2022 18:26 Uhr BBL: Braunschweig verpasst Überraschung gegen Bayern München

Die Basketball Löwen Braunschweig haben Tabellenführer Bayern München an den Rand einer Niederlage gebracht und erst nach Verlängerung mit 91:82 (77:77, 42:30) verloren. In der Bundesliga-Partie am Sonntag sah die Mannschaft von Trainer Jesus Ramirez schon wie der Sieger aus, kassierte aber kurz vor Ende noch den Ausgleich. In der Extraspielzeit setzten sich die cleveren Münchner durch. Tabelle und Ergebnisse | 06.02.2022 18:24