Stand: 14.01.2023 22:23 Uhr BBL: Braunschweig verliert, Oldenburg siegt klar

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Befreiungsschlag knapp verpasst. Am 15. Spieltag mussten sich die Niedersachsen am Sonnabend in eigener Arena Bamberg knapp mit 83:85 (42:45) geschlagen geben. Braunschweig bleibt damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Die Baskets Oldenburg kamen am Abend gegen den Mitteldeutschen BC in eigener Arena zu einem souveränen 108:68 (49:39) und festigen damit ihren Play-off-Rang. Ergebnisse und Tabelle | 14.01.2023 22:22