Stand: 07.01.2023 20:03 Uhr BBL: Braunschweig und Oldenburg verlieren auswärts

Die Talfahrt der Basketball Löwen Braunschweig in der Basketball-Bundesliga (BBL) hält unvermindert an. Das Tabellenschlusslicht verlor am Samstagabend beim Mitteldeutschen BC mit 59:63 (29:32) und kassierte die achte Pleite in Folge. Auch die Baskets Oldenburg blieben in der Fremde ohne Erfolgserlebnis. Die "Donnervögel" unterlagen bei den Baskets Bamberg überraschend 78:89 (40:49). Bereits am Freitagabend hatten die Rostock Seawolves bei Spitzenreiter Bonn mit 71:99 (33:54) verloren. Ergebnisse und Tabelle BBL | 07.01.2023 20:02