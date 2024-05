Stand: 05.05.2024 17:43 Uhr BBL: Braunschweig schlägt Rostock, Vechta bezwingt Göttingen

Die Löwen Braunschweig und Rasta Vechta haben in der Basketball-Bundesliga wichtige Siege gefeiert. Braunschweig schlug am Sonntag die Rostock Seawolves mit 76:70 (40:42). Die Mecklenburger müssen damit weiter um den Verbleib in der BBL zittern. Vechta gewann zu Hause gegen die BG Göttingen 81:75 (37:34). Ergebnisse/Tabelle | 05.05.2024 17:35