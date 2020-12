Stand: 08.12.2020 22:17 Uhr BBL: Braunschweig schlägt Gießen

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) den dritten Sieg in Serie gefeiert. 93:85 (44:42) setzten sich die Niedersachsen am Dienstagabend gegen die Giessen 46ers durch und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang acht. | 08.12.2020 22:14