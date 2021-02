Stand: 14.02.2021 20:05 Uhr BBL: Braunschweig gewinnt Nordduell in Vechta

In der Basketball-Bundesliga haben sich die Baskets Oldenburg für ihre unerwartete Heimniederlage gegen Gießen rehabilitiert. In Bayreuth gewannen die Niedersachsen am Sonntag - auch dank 25 Punkten von Keith Hornsby - 91:82 (42:42). Im Nordduell setzten sich die Löwen Braunschweig bei Rasta Vechta mit 80:71 (40:45) durch. Erfolgreichste Werfer der Partie waren Josh Young (Vechta), Karim Jallow (Braunschweig) und Lukas Meisner (Braunschweig) mit jeweils 16 Punkten. Die BG Göttingen verlor ihr Heimspiel gegen die Merlins Crailsheim mit 81:109 (36:48). Mit 22 Punkten war Luke Nelson bester Werfer bei den Niedersachsen. Ergebnisse und Tabelle | 14.02.2021 20:12