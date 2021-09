Stand: 26.09.2021 17:33 Uhr BBL: Braunschweig gewinnt, Göttingen verliert

Die Löwen Braunschweig sind mit einem Sieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. 89:76 (35:38) setzten sich die Niedersachsen am Sonntag in Frankfurt durch. Martin Peterka war mit 16 Punkten bester Werfer. Die BG Göttingen hingegen verlor ihr Heimspiel gegen Bamberg mit 76:82 (37:46). Kamar Baldwin erzielte 23 Zähler für die Göttinger. | 26.09.2021 17:33