Stand: 16.01.2021 22:24 Uhr BBL: Bei Rasta Vechta ist der Knoten geplatzt

Die Basketballer von Rasta Vechta haben am Sonnabend ihr zweites Bundesliga-Spiel in Folge gewonnen. Im Kellerduell Letzter gegen Vorletzter setzten sich die Niedersachsen mit 97:84 (43:41) gegen die Giessen 46ers durch und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei. Auch die beiden Plätze davor sind nur noch zwei Punkte entfernt. Bester Werfer der Partie war Vechtas Jean Salumu mit 26 Punkten. Dennis Clifford kam auf zehn Rebounds. Vor dem Erfolg gegen Bamberg vor einer Woche hatte Rasta alle elf Spiele verloren. Überblick | 16.01.2021 22:22