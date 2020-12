Stand: 12.12.2020 22:31 Uhr BBL: Baskets verlieren trotz Paulding-Bestleistung

Die Baskets Oldenburg haben trotz einer Karriere-Bestleistung von Rickey Paulding in der Basketball-Bundesliga verloren. Der 38 Jahre alte Forward erzielte am Samstagabend bei den Merlins Crailsheim überragende 36 Punkte, konnte die 80:94 (32:39)-Niederlage seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Zuvor hatte schon die BG Göttingen einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen verloren am sechsten Spieltag zu Hause gegen den MBC Weißenfels mit 85:93 (37:48). Ergebnisse und Tabelle | 12.12.2020 22:32