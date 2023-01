Stand: 03.01.2023 22:27 Uhr BBL: Baskets mit Heimsieg, Seawolves unterliegen FC Bayern

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga BBL einen knappen Heimsieg gefeiert. Gegen die Chemnitz Niners setzten sich die Niedersachsen am Dienstagabend in einem dramatischen Spiel mit 83:81 (39:30) durch. Bester Oldenburger Werfer war Dewayne Russell mit 23 Punkten. Aufsteiger Rostock Seawolves unterlag derweil gegen den FC Bayern München in der ausverkauften Stadthalle mit 65:78 (30:53). Tyler Nelson war mit 16 Punkten bester Werfer der Norddeutschen. | 03.01.2023 22:27