Stand: 02.03.2025 17:31 Uhr BBL: Baskets Oldenburg verlieren in Heidelberg

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Auswärtsniederlage kassiert. In Heidelberg verloren die Niedersachsen am Sonntag mit 79:95 (36:46). Auch überragende 39 Punkte von Justin Jaworski halfen den Baskets nicht. Ergebnisse und Tabelle | 02.03.2025 17:20