Stand: 24.04.2021 20:06 Uhr BBL: Baskets Oldenburg unterliegen Ulm

Die Baskets Oldenburg haben am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Norddeutschen mussten sich zu Hause Ulm deutlich mit 75:93 (31:41) geschlagen gaben. Ausschlagebend war ein schwaches Schlussviertel, Oldenburg verlor dieses mit 14:32. Die Baskets weisen nach 30 Spieltagen nun 44:16 Punkte vor. Im weiteren Verlauf des Abends spielen noch die Löwen Braunschweig in Bayreuth und Schlusslicht Rasta Vechta bei den Merlins Crailsheim. Ergebnisse und Tabelle | 24.04.2021 20:04