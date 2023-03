Stand: 12.03.2023 20:05 Uhr BBL: Baskets Oldenburg und Rostock Seawolves mit Heimsiegen

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga das Nordduell mit den Löwen Braunschweig für sich entschieden. Beim 83:73 (43:33)-Erfolg war T.J. Holyfield mit 15 Punkten der beste Werfer der Gastgeber, für Braunschweig erzielte Dustin Sleva (22) die meisten Punkte. Die Rostock Seawolves fuhren mit dem 86:79 (40:32) gegen die Merlins Crailsheim ihren elften Saisonsieg ein und halten damit Anschluss an die Play-off-Plätze. JeQuan Lewis führte den Aufsteiger mit 26 Punkten an. |12.03.2023 20:04